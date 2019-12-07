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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вера Брежнева в Душанбе приняла участие в форуме, посвященном проблемам ВИЧ

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе прошел трехдневный национальный форум, посвященный проблеме ВИЧ-инфекций и приуроченный к глобальной акции «16 дней против насилия». Церемония открытия форума состоялась 1 декабря – в Международный день борьбы со СПИДом, отмечаемый с 1988 года, передает НИАТ Ховар.

Форум прошел под девизом «От создания сетей к коалиции: Лидерство – Ответственность — Действие» и был посвящен вопросам активного участия молодежи, женщин и девочек в решении проблем, связанных с ВИЧ.

«Мы говорим сегодня о правах, возможностях женщин, живущих с ВИЧ, в нашем регионе. В Таджикистане есть сеть женщин, живущих с ВИЧ, волонтеры, активисты, которые работают в этой области. Для нас это большая возможность узнать, как они видят решение этих проблем. Не только в нашей стране, но и во всем регионе», – отметила организатор форума Наргис Азизова.

В форуме приняли участие более 120 представителей государственных, гражданских и международных организаций, в том числе посол доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии, известная российская актриса, певица и телеведущая Вера Брежнева. Она прилетела в Душанбе 4 декабря.

«Я здесь, в Душанбе, для того, что поддержать и поделиться теплом, и те, кто столкнулись с проблемой ВИЧ/СПИД должны помнить — они не одни и у них есть поддержка. И если эти люди хотят встретиться за закрытыми дверями со мной, я готова это сделать», — сказала Вера Брежнева в интервью местным СМИ.

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