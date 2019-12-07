В Таджикистане девушка пыталась продать новорожденного ребенка за $100

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане девушка пыталась продать новорожденного ребенка за $100, передает пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в совершении сделки купли-продажи ребенка была задержана 22-летняя жительница Душанбе.

Вышеуказанная, 5 сентября в роддоме г. Гиссара родила девочку и продала её за 1000 сомони ($103) 32-летней жительнице района Рудаки.

По данному факту ведётся следствие