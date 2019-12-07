В Казани откроется туркменское консульство

CA-NEWS (TM) - 6 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об открытии в Казани генконсульства Туркменистана, передает ТДХ.

#В целях развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, обеспечения эффективного оказания населению консульских услуг, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом» Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав открыть Генеральное консульство Туркменистана в Казани", - говорится в сообщении.