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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казани откроется туркменское консульство

CA-NEWS (TM) -  6 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об открытии в Казани генконсульства Туркменистана, передает ТДХ.

#В целях развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, обеспечения эффективного оказания населению консульских услуг, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом» Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав открыть Генеральное консульство Туркменистана в Казани", - говорится в сообщении.

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