В Узбекистане состоялось мероприятие в честь 27-й годовщины принятия Конституции (фото)

CA-NEWS (UZ) - 7 декабря во дворце международных форумов «Узбекистон» состоялось торжественное собрание в честь 27-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость непрерывного продолжения работы по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, воспитания в этом духе детей с самого раннего возраста.

– Наша Конституция должна стать для нас настоящим кодексом жизненных норм и правил, полностью гарантирующим права и свободы, глубоко проникнуть в сознание и сердце каждого гражданина, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Шавкат Мирзиёев также отметил, что правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа, определил актуальные задачи в укреплении независимости судов, обеспечении системы сдержек и противовесов в следственно-дознавательном процессе, совершенствовании института адвокатуры.

На мероприятии прозвучал государственный гимн Республики Узбекистан.

В торжествах приняли участие государственные и общественные деятели, представители науки и искусства, посольств иностранных государств и представительств международных организаций, широкой общественности.