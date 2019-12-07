В Узбекистане в достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль, - Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана сообщил, что в достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль.

Общественность и средства массовой информации "проснулись" и активно участвуют в процессе утверждения законности, противодействия нарушениям закона в Узбекистане. К примеру, исходя из предложений граждан и депутатов при обсуждении проекта Государственного бюджета было принято решение о выделении школам дополнительно 50 миллиардов сумов, а также под влиянием общественного мнения был объявлен мораторий на вырубку деревьев. Все это свидетельствует об усиливающемся среди населения чувстве ответственности и сопричастности к происходящим в обществе процессам. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции страны.







