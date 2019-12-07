Aspire Mining разместила акции на сумму $33,5 млн

CA-NEWS (MNG) - Aspire Mining Ltd (ASX:AKM) завершила размещение акций на сумму $33,5 млн по цене 2,1 цента для бизнесмена Церенпунцага, сообщает proactiveinvestors.

Размещение увеличивает долю Церенпунцага в компании до 51% с 27,5% и было одобрено на годовом Общем собрании акционеров (AGM), состоявшемся в Перте на прошлой неделе.

Aspire теперь имеет $ 41 млн наличными в банке и без долгов, что делает его идеальным местом для продвижения первой стадии развития своего 100% принадлежащего мирового класса проекта коксующегося угля Ovoot в Северной Монголии.

Дополнительные $2,75 млн должны быть получены от Церенпунцага в связи с совершенным исполнением 1,8-центовых опционов, срок действия которых истекает 11 декабря 2019 года.

Церенпунцаг-монгольский предприниматель и бизнесмен с сильными деловыми и правительственными отношениями на всех уровнях в Монголии.

Он очень привязан к акционерам в своем желании видеть Ovoot превратился в прибыльную добычу полезных ископаемых.

Исполнительный председатель Aspires Дэвид Пол сказал: "От имени Aspire я благодарю Церенпунцага, который намерен помочь нам развивать Ovoot.

Ovoot является проектом коксующегося угля мирового класса и имеет потенциал для преобразования экономического состояния Северной Монголии.

Aspire нацелена на раннее производство от Ovoot через план раннего развития стартапа Ovoot (OEDP).

OEDP включает в себя операцию по поставке до 4 миллионов тонн высококачественного коксующегося угля в год автомобильным и железнодорожным транспортом потребителям сталелитейных заводов в Китае и России.

В настоящее время проводится окончательное технико-экономическое обоснование ОЭДП, которое планируется завершить примерно в мае 2020 года при условии получения разрешений и разрешений на завершение бурения.