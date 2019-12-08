В российском селе Третьяки открыли памятную доску бывшему учителю Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В борисоглебском селе Третьяки (Воронежская область России) открыли памятную доску сельскому учителю и отличнику народного просвещения Ивану Мерзликину. Как передает НИАТ «Ховар», об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило РИА «Воронеж» со ссылкой на директора Третьяковской школы Юрий Бородулин

Памятный знак установили на здании сельской школы. Иван Мерзликин около 50 лет работал в ней учителем биологии и химии.

«Иван Павлович был не только учителем, но и известным в Борисоглебском округе краеведом. Вместе с учениками он создал уникальный музей истории родного края. Один из интереснейших экспонатов в нем – фрагменты глиняной посуды, датированные пятым тысячелетием до н. э., поднятые при раскопках из кургана за Хопром. Иван Павлович сам участвовал во многих раскопках», – рассказал директор Юрий Бородулин.

Инициаторами установки памятной доски стали педагоги района. Средства на изготовление предоставил спонсор.

Напомним, что Иван Мерзликин родился в семье колхозников в поселке Дубровка Терновского района Воронежской области России 1 июля 1938 года. В 1957 году с отличием окончил Аркадакское педагогическое училище (Балашовская область). Не6сколько лет работал в школе-интернате в Таджикистане. Затем окончил Борисоглебский государственный пединститут. С 1962 года работал учителем начальных классов в поселке Селома, затем – учителем биологии и химии в селе Третьяки. Иван Павлович более 50 работал учителем, из них 48 лет – в Третьяковской школе. Умер в 2011 году.