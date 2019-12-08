Рождественская ярмарка в Доме ООН прошла в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - Сегодняшняя Рождественская ярмарка в Доме ООН прошла на славу: было много изделий ручной работы от елочных игрушек до ювелирных украшений. В посетителях нехватки не было: каждый пришел сюда найти что-нибудь особенное для подарка близким и родным. Но приобретая здесь какую-то приглянувшуюся вещь, покупатель еще делал доброе дело – оказывал поддержку людям, которые каждый день сталкиваются с вызовом для себя – людям с особенными потребностями, передает Turkmenportal.

Организаторами ярмарки стали Представительство ООН в Туркменистане, Посольство Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане и общественная организация «Йенме».

«Йенме» представляли 30 участников – мастеров-рукодельников с разными видами инвалидности, 10 из которых приехали из Лебапского и Дашогузского велаятов. Уже за месяц до начала ярмарки в Дашогузе и Туркменабаде были проведены мастер-классы для людей с инвалидностью. Наиболее активные и умелые участники этих мероприятий были приглашены представлять свои изделия на Рождественской ярмарке.

На ярмарке также своих участников представляли ТОС и ТОГ.

Цель ярмарки – объединить на одной площадке людей с инвалидностью и обычных мастеров, без ограничений в здоровье. Такой подход называется инклюзивным, задача его обеспечить равный доступ к возможностям всех членов общества.

К слову сказать, в Дашогузе и Туркменабаде в ходе подготовительной работы к ярмарке, специалисты «Йенме» организовали круглые столы с предпринимателями, где обсуждались возможности трудовой занятости людей с инвалидностью согласно Плану мероприятий по обеспечению полной реализации прав лиц, имеющих инвалидность, в области труда и занятости на 2017-2020 годы. По завершению мастер-классов предпринимателям были продемонстрированы работы, выполненные людьми с инвалидностью. Некоторые из предпринимателей, увидев интересные образцы, пообещали, что смогут найти работу для нескольких рукодельников.

Особым спросом среди покупателей пользовались стильные эко-сумки из бязи с рисунком, их шьют члены Центра профессионального развития для молодёжи с ограниченными возможностями «Йенме». Радует факт того, что эко-сумки становятся популярным среди жителей Ашхабада – всё больше людей отказываются от одноразовых полиэтиленовых пакетов в пользу экологии.

На ярмарке также работала лотерея, средства от которой пошли на благотворительные цели – закупку памперсов для лежачих больных.