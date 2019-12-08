«Туркменские авиалинии» возобновили полёты в страны Евросоюза

CA-NEWS (TM) - «Туркменские авиалинии» возобновили сегодня регулярные пассажирские перевозки в страны Европейского Союза после 10-месячного перерыва, вызванного запретом Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), передает Turkmenportal.

Первым пунктом назначения в ЕС после введённого 4 февраля запрета EASA стал немецкий город Франкфурт-на-Майне. Отныне самолёты туркменской авиакомпании будут выполнять полёты во Франкфурт-на -Майне и обратно в Ашхабад еженедельно – по субботам.

А с 13 декабря «Туркменские авиалинии» возобновляют полёты в Бирмингем, которые будут совершаться также один раз в неделю – по пятницам.

Как сообщили в авиакомпании Туркменистана, запрет на полёты в страны ЕС был снят по результатам выездного аудита, проведённого в октябре EASA в Ашхабаде, после которого национальный туркменский перевозчик получил сертификат, подтверждающий соответствие требованиям европейской системы безопасности, и лицензию на авиаперевозки в города Евросоюза.

Пассажирский авиапарк «Туркменских авиалиний» полностью состоит из самолётов американской компании Боинг.