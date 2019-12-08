РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Туркменские авиалинии» возобновили полёты в страны Евросоюза

CA-NEWS (TM) -  «Туркменские авиалинии» возобновили сегодня регулярные пассажирские перевозки в страны Европейского Союза после 10-месячного перерыва, вызванного запретом Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), передает Turkmenportal.

Первым пунктом назначения в ЕС после введённого 4 февраля запрета EASA стал немецкий город Франкфурт-на-Майне. Отныне самолёты туркменской авиакомпании будут выполнять полёты во Франкфурт-на -Майне и обратно в Ашхабад еженедельно – по субботам.

А с 13 декабря «Туркменские авиалинии» возобновляют полёты в Бирмингем, которые будут совершаться также один раз в неделю – по пятницам.

Как сообщили в авиакомпании Туркменистана, запрет на полёты в страны ЕС был снят по результатам выездного аудита, проведённого в октябре EASA в Ашхабаде, после которого национальный туркменский перевозчик получил сертификат, подтверждающий соответствие требованиям европейской системы безопасности, и лицензию на авиаперевозки в города Евросоюза.

Пассажирский авиапарк «Туркменских авиалиний» полностью состоит из самолётов американской компании Боинг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ЕС выделит 20 млн евро для строительства ГЭС «Себзор» в Таджикистане
  • Аэропорт Ташкента не принимает рейсы из-за сильного тумана
  • В Таджикистане задержан офицер, по вине которого солдат совершил попытку суицида
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×