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  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

CA-NEWS (CA) -  Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Сочи 7 декабря. Они длились 5,5 часов, передает "Ъ".

Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме. После обеда президенты вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции. На фоне переговоров в Минске прошла акция против подписания соглашения.

Кроме президентов двух государств, в переговорах принимали участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

Накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств. Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов.

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