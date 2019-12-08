Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

CA-NEWS (CA) - Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Сочи 7 декабря. Они длились 5,5 часов, передает "Ъ".

Первые два часа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме. После обеда президенты вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Основная тема переговоров глав государств — согласование плана экономической интеграции. На фоне переговоров в Минске прошла акция против подписания соглашения.

Кроме президентов двух государств, в переговорах принимали участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

Накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств. Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов.