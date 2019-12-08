В Кашкадарье на турнике во дворе своего дома найден повешенным одиннадцатиклассник

CA-NEWS (UZ) - Сотрудник районного отдела внутренних дел подтвердил «Озодлику» информацию о том, что 17-летний Б.Н., учившийся в 11-м классе 91-й школы в Касанском районе Кашкадарьинской области, был найден повешенным на турнике во дворе своего дома. Он сообщил, что прокуратура изучает все возможные версии трагедии. Родственники покойного говорят, что самоубийство подростка, который был отличником и постоянно занимался спортом, повергло всех в шок.

О самоубийство одиннадцатиклассника 91-й школы, расположенной в махаллинском сходе граждан «Байгунди» «Озодлику» сообщил один из жителей Касанского района.

– Когда утром мать мальчика проснулась и вышла во двор, обнаружила висящее на турнике тело своего сына. Мальчик повесился на синтетическом платке. Он был очень хорошим. Хотел поступить в милицейскую академию, поэтому постоянно занимался спортом. Ходил к репетитору, готовился к поступлению. Ему не хватало двух сантиметров для поступления в милицейскую академию, поэтому он установил турник во дворе своего дома. Сейчас все в нашей махалле находятся в шоке от случившегося, – говорит собеседник.

По словам председателя махаллинского схода граждан «Байгунди» Туйчи Холмуминова, семья покойного подростка жила средне.

– Его семья не отличалась от других семей в нашей махалле. Покойный подросток был третьим ребенком у своих родителей: у него были дворе старших братьев и одного сестренка. Я никогда не видел, чтобы он с кем-то ругался, учился хорошо. Только что мы обсудили эту трагедию, не нашли никакой причины. В наше время таких случаев самоубийства не происходило, но сейчас их становится все больше и больше. Все просто в шоке, – сказал председатель махалли.

Сотрудник РОВД Касанского района подтвердил «Озодлику» информацию о том, что 17-летний Б.Н. был найден повешенным на турнике во дворе своего дома, добавив, что прокуратура изучает все возможные версии трагедии.

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