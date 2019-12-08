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  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов поручил определить источники финансирования для строительных объектов

CA-NEWS (TM) -  На заседании Кабмина 6 декабря о работе за 11 месяцев президенту Гурбангулы Бердымухамедову доложил вице-премьер, отвечающий за строительство, энергетику и ЖКХ Чарымырат Пурчеков, передает ХТ.

Глава государства приказал к новому году полностью завершить возведение сооружений, запланированных к сдаче в эксплуатацию.

Вице-премьеру поручено определить источники финансирования ряда объектов и доработать программу строительства на 2020 год. В связи с этим Бердымухамедов «указал на важность применения новых методов при составлении проектов и строительстве, а также своевременного проведения взаиморасчетов».

Сообщается, что в числе первых должны быть построены новые поселки в рамках Национальной программы по преобразованию сельских регионов и ускорено создание энергетического кольца страны.

Напомним, что для устранения перебоев с электроснабжением населения в феврале 2018 года было заявлено о создании кольцевой энергосистемы и Центр ремонта и обслуживания энергетического оборудования. В мае этого года стало известно, что Центр ремонта будет построен на территории Бюзмейинской государственной электростанции на площади 2,60 гектаров.

На этом же заседании, после отчета министра финансов и экономики, Бердымухамедов заявил, что вице-премьеры должны уметь обосновать и отстоять в минфине рабочие планы своих министерств и отраслевых ведомств, а самому министру финансов необходимо контролировать ход строительства объектов, которые запланировано закончить до конца этого года.

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