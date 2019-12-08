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  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай выразил протест США в связи с одобрением законов по ситуации в Гонконге и уйгурскому меньшинству

CA-NEWS (CA) -  Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, выразил сильный протест государственному секретарю США Майку Помпео в связи с американскими законами, которые касаются ситуации в Гонконге и уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном район, передает NHK.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что в субботу состоялась телефонная беседа Ян Цзечи и Помпео.

В ходе беседы китайский представитель осудил одобрение во вторник законопроекта в палате представителей американского конгресса, который призывает правительство США к введению санкций в отношении китайских официальных лиц, причастных к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства.

Ян Цзечи также выразил протест в связи с одобрением в прошлом месяце в США законопроектов о поддержке прав человека и демократии в Гонконге.

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