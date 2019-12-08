«В Европе любой, кто идет на конфликт с журналистами, в конечном итоге будет уволен», — Неъматов

CA-NEWS (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана высказался по поводу общения чиновников с журналистами. Ильхом Неъматов заявил, что в Европе за конфликт с журналистами чиновники лишаются работы, передает upl.uz.

"Во многих странах сотрудники СМИ действительно являются четвертой властью. Их уважают и прислушиваются к их мнению. Взгляды журналистов влияют на внутреннюю и внешнюю политику. Осуждаю чиновников, которые некультурно общаются с журналистами. Наше ведомство считает, что с журналистами необходимо вести диалог, придерживаясь нормы этики. В Европе за конфликт с журналистами чиновник, в конечном итоге будет уволен или же этот инцидент негативно скажется на имидже страны", — заявил заместитель министра.

Заявление по этому поводу Неъматов сделал во время пресс-конференции в Международном пресс-клубе.



