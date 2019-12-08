Мы не допустим нарушений законных прав представителей СМИ, - Мирзиёев

- Узбекистан, общество
- 14:37, 08 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - - Мы не допустим, в какой бы то ни было форме, давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей средств массовой информации, - сказал Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Узбекистана.
Ниже приведен текст его речи:
Необходимо, чтобы средства массовой информации превратились в настоящее «зеркало общества» в деле соблюдения законности.
Реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за последние три года внесли кардинальные изменения в жизнь нашего общества.
Представители независимых и объективных средств массовой информации – это сегодня большая сила, которая, находясь в гуще народа, поднимает волнующие людей социальные проблемы.
Как результат наших демократических реформ – средства массовой информации и социальные сети способствуют тому, чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с законом.
Для широкого и оперативного информирования населения о деятельности государственных органов при каждом из них теперь функционирует пресс-служба. Ведь в демократическом обществе все государственные служащие должны научиться тесному социальному партнерству со средствами массовой информации.
Как известно, сегодня в формировании общественного мнения наряду с традиционными СМИ важную роль играют интернет, социальные сети, блогеры.
В целях укрепления в государственном и общественном строительстве и других сферах принципов открытости и гласности мы должны на практике обеспечить реализацию конституционных норм, предусматривающих право граждан на свободу слова, получение и распространение информации. Это прежде всего требует от нас дальнейшего совершенствования законодательства о средствах массовой информации, и мы проводим активную работу в данном направлении.
В этой связи все мы должны осознать, что и у общественного контроля, и у средств массовой информации единая цель – чтобы жизнь нашего народа стала лучше.
Каждый государственный орган должен иметь свою «страничку» в социальных сетях и при необходимости ежедневно информировать население о проводимой работе.