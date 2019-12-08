В процессе проведения парламентских выборов в Таджикистане будут образованы 46 избирательных округов

CA-NEWS (TJ) - В процессе проведения парламентских выборов в Таджикистане будут сформированы пять многомандатных округов по выборам депутатов Национального собрания и 41 одномандатный округ по выборам депутатов в Маджлиси намояндагон. Об этом было заявлено на заседании Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, которое состоялось в Душанбе.

Как сообщает корреспондент НИАТ «Ховар», заседание прошло под руководством Председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиёра Худоёрзода.

4 декабря текущего года был издан Указ Президента Республики Таджикистан «О назначении выборов нового созыва Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов».

В соответствии с Указом выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов и выборы депутатов в джамоаты поселков и сел назначены на 1 марта 2020 года. Также согласно этому Указу, выборы нового созыва членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан назначены на 27 марта 2020 года.

На заседании ЦКВР был рассмотрен вопрос утверждения Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и местных Маджлисов народных депутатов и обсуждены вопросы образования многомандатных избирательных округов по выборам членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, единого общереспубликанского избирательного округа, одномандатных территориальных округов по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, а также утверждения образцов печатей окружных и участковых избирательных комиссий.

В календарном плане конкретизированы все вопросы, связанные с выборами членов Маджлиси милли Маджлиси Оли, депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и местных Маджлисов народных депутатов, а также срок, ответственные структуры и исполнители подготовительных мероприятий.

Кроме того, на заседании Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан был рассмотрен вопрос определения границ и местонахождения многомандатных избирательных округов по выборам членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ.

Члены комиссии приняли решение создать пять многомандатных избирательных округов для выборов членов Маджлиси Милли, единого общереспубликанского избирательного округа и 41 одномандатный избирательный округ для выборов депутатов Маджлиси намояндагон, наряду с этим определены территория, место расположения и предварительное количество избирателей этих округов.

Напомним, что на заседании Комиссии в соответствии с требованием избирательного законодательства также были утверждены образцы печатей окружных и участковых избирательных комиссий.