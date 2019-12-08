Самолеты гражданской авиации каждый год перевозят 4 миллиарда пассажиров

CA-NEWS (CA) - Ежедневно по всему миру самолеты совершают 120 тыс полетов и перевозят примерно 12 млн пассажиров. Об этом стоит напомнить в связи с Международным днем гражданской авиации, который отмечается 7 декабря. В этом году он совпал с 75-летием одноименной организации, одна из главных задач которой - разработка стандартов по обеспечению безопасности полетов и организации воздушного движения, передает служба новостей ООН.

Гражданская авиация обеспечивает 65,5 млн рабочих мест, а ее прямой вклад в экономику оценивается приблизительно в 2,7 трлн долларов. Сегодня число авиапассажиров составляет 4 млрд человек в год. И несмотря на появляющиеся время от времени сообщения об авиакатастрофах, самолеты – один из самых безопасных видов транспорта.

Летайте самолетами - это безопасно

Под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) был разработан целый ряд стандартов, принципов и инструкций по обеспечению безопасности воздушного движения. Они содержатся в приложениях к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Самолеты сегодня являются самым безопасным видом транспорта. В ИКАО отмечают, что в 2019 году произошло всего семь происшествий со смертельным исходом. В них погибли 235 человека. Для сравнения – в 2012 году число погибших в авиакатастрофах составило 388 человек.

Авиация способствует изменению климата, но и страдает от него

При всех преимуществах авиации воздушные первозки - едва ли не самый крупный источник парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление и изменение климата. Причем, по прогнозам, в ближайшие десятилетия число полетов будет расти на пять процентов в год. А это значит, что и выбросы парниковых газов в сфере авиации будут и дальше стремительно увеличиваться. В ИКАО ищут инновационные решения, способные защитить окружающую среду и сдержать глобальное потепление, которое представляет опасность и для самой отрасли. Ведь именно изменение климата вызывает неблагоприятные погодные явления, которые создают проблемы при взлете и посадке самолетов, а то и приводят к отмене рейсов. Песчаные бури угрожают работе двигателей, а в результате повышения уровня моря многие аэропорты могут быть затоплены. Только в Норвегии под водой рискуют оказаться 20 из 46 аэропортов страны.

В ИКАО добиваются сокращения эмиссий парниковых газов

Два года назад в ИКАО приняли новые стандартные требования, которые будут ограничивать эмиссии парниковых газов и повысят экономичность всех коммерческих и частных самолетов. Новые правила вступят в силу в 2020 году для новых типов самолетов. С 2028 года производство моделей, которые не отвечают новым стандартам, должно быть полностью прекращено. Под эгидой ИКАО внедряются спутниковые технологии в области аэронавигации, которые позволяют осуществлять полеты по более коротким маршрутам, в результате чего сократится количество сжигаемого топлива и уменьшится загрязнение атмосферы. К тому же многие аэропорты все активнее переходят на возобновляемые источники энергии. А в аэропортах Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки в последние годы все чаще назначают время вылета на более прохладное время суток.

ИКАО была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, эффективности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации.