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  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Конференции ООН СОР25 в Мадриде установлена инсталляция "Капсулы загрязнения"

CA-NEWS (CA) -  На Конференции ООН по изменениям климата (СОР25) в Мадриде была установлена инсталляция гигантских размеров, которая ставит своей целью повысить понимание масштабной проблемы глобального потепления и вреда для здоровья от сжигания углеводородного сырья

Инсталляция получила название "Капсулы загрязнения" и была создана одной британской группой по охране окружающей среды и другими организациями, чтобы непосредственно познакомить посетителей с качеством воздуха в таких городах, как Пекин, Дели и Лондон.

В разделенном на пять отделений тенте были воспроизведены образцы воздуха в каждом городе на основе средних ежегодных показателей уровней загрязнения, включая мелкодисперсные частицы РМ2.5 и двуокись азота от выхлопных газов автомобилей, а также загрязнители от теплоэлектростанций, работающих на угле

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