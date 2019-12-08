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  8 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ирака освободили 2,6 тыс. задержанных в ходе протестов

CA-NEWS (CA) -  Высший судебный совет Ирака объявил об освобождении 2626 демонстрантов, задержанных во время массовых протестов в разных частях страны. Они были задержаны в Багдаде и других провинциях в центральном и южном Ираке. Ведутся расследование по делам в отношении 181 задержанного, передает "Ъ".

«Эти задержанные были обвинены в нарушении закона, и их дела будут рассматриваться судами»,— говорится в заявлении совета (цитата по NRT TV).

Ранее парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра Адиля Абдель-Махди. Премьер написал прошение об уходе по собственному желанию на фоне проходящих в стране протестов. Демонстрации идут с октября, их участники обвинили власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении.

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