Посольство США передало МВД Таджикистана оборудование для проведения видеоконференций

CA-NEWS (TJ) - Посольство США в Таджикистане передало Академии министерства внутренних дел РТ оборудование для проведения телевидеоконференций, передает Avesta

Посол Поммершайм открыл учебный класс по изучению общественно-ориентированной работы милиции в Академии МВД в Душанбе.

Он передал оборудование для проведения телевидеоконференций, общей стоимостью более $50 тыс. для поддержки усилий МВД в эффективной реформе милиции, ориентированной на защиту интересов общества.

Цель работы общественно- ориентированной милиции – повышение эффективности работы милиции в службе гражданам страны и повышение доверия граждан к правоохранительным органам.

За последние десять лет посольство США предоставило более $12 млн. для программы реформы милиции Таджикистана, в том числе для различных тренингов и создания 32 групп по взаимодействию общественности с милицией и реконструкции 48 центров по работе милиции с общественностью по всей стране.