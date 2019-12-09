Власти Узбекистана отложили показ фильма о преступлениях экс-генпрокурора

CA-NEWS (UZ) - В ходе своего выступления 19 мая 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозвал Рашида Кадырова «настоящим вором», еще до вынесения судом приговора бывшему генеральному прокурору, и заявлял, что в ближайшие 2-3 месяца он выступит с покаянием по национальному телевидению.

Несмотря на то, что с момента обещаний президента прошло 1,5 года, а с момента появления сообщений об ожидающемся фильме – 3 месяца, показ фильма до сих пор не состоялся, передает centralasian.org.

Рашид Кадыров, руководивший Генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет, был арестован 22 февраля 2018 года, а 26 июня 2019 года приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Суд признал его виновным в «получении взяток», «подстрекательстве к даче взяток», «мошенничестве», «умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей», во «вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел» и «легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

«Были совершены и другие преступления, направленные против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений», – говорилось в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Помимо Кадырова к различным срокам лишения свободы были приговорены еще 12 человек, занимавшие руководящие должности в органах прокуратуры и СНБ.

По словам собеседника, посмотревшего фильм о преступлениях экс-генпрокурора, 70-минутный видеоматериал называется «Гирдоб» («Пучина»), в нем Кадыров и почти все остальные осужденные чиновники сознаются в совершенных преступлениях.

– Сценарий к фильму написал Комилжон Шамсиддинов. Он же общался с Кадыровым и со всеми остальными осужденными чиновниками. Съемка затянулась почти на год, так как снимали в различных местах – в подвале МВД, следственной комнате и зангиатинской колонии. В фильме, помимо осужденных, выступают и предприниматели, потерпевшие от группировки Кадырова. Один из них рассказывает о маски-шоу, организованном против его бизнеса. В ходе фильма Кадырова подтверждает слова предпринимателя, сознается в совершении данного преступления, – говорит собеседник.

В конце фильма «Гирдоб»​ экс-генпрокурор Рашид Кадыров и его подельники раскаиваются в своих преступлениях и просят прощения у президента и народа, добавил он.

Работа над фильмом о Рашиде Кадырове и его подельниках длилась с осени 2018 года до лета 2019 года.

Один из узбекских чиновников, осведомленный о процессе подготовки фильма, заявил, что показ фильма об экс-генпрокуроре решили приостановить после вмешательства бывшего председателя Службы национальной безопасности Рустама Иноятова, который в настоящее время является сенатором Олий Мажлиса (парламента) республики.

Еще один чиновник, посмотревший этот фильм, не стал отрицать эту информацию.

– Я не могу сказать вам точно, кто именно и почему приостановил показ этого фильма. С одной стороны, Кадыров и остальные бывшие чиновники признаются и каются в совершенных преступлениях. Но после просмотра фильма возникает вопрос – где были нынешние власти, когда высокопоставленные чиновники длительное время совершали такие крупные преступления, и почему они не остановили их! Есть такое понятие, как цепная реакция. Мне кажется, что именно этого и испугались нынешние власти, – сказал чиновник.

Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления в Самарканде 17 марта 2018 года назвал причину, по которой он решил «посадить» экс-генпрокурора.

«Почему я посадил генпрокурора? Потому что все они были ворами. Сейчас в тюрьме прокуроры районов заливаются соловьями и рассказывают, сколько взятки они ему давали. И в Самарканде прокуроры семи районов ежемесячно заносили ему крупные взятки. Каждый месяц они давали ему по 2 тысячи долларов. Для того, чтобы получить должность прокурора платили по 35-40 тысяч долларов. Если прокурор Тайлакского района заплатил 40 тысяч долларов, чтобы получить эту должность, то в конечном итоге, он должен продать весь район, чтобы вернуть себе эти деньги. Вот, в какой ситуации мы жили», – цитировали слова президента Мирзиёева местные СМИ.