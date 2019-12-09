Тело сотрудника Военной прокуратуры Таджикистана нашли в озере с признаками насильственной смерти

CA-NEWS (TJ) - 8 декабря в озере Джавонон (Молодежное, бывшее Комсомольское озеро) в центре столицы Таджикистана сотрудники правоохранительных органов и спасатели КЧС вытащили из воды тело мужчины примерно 40 лет с явными признаками насильственной смерти. Очевидцы сообщили сайту "Ахбор”, что к ногам мужчины привязали тяжелые камни перед тем как бросить его в озеро. Тело было найдено около популярного в Душанбе ресторана "Фрегат - Ресторан у озера”, передает Ахбор.

По словам очевидцев, на месте происшествия были и близкие убитого. Они рассказали, что он работал в военной прокуратуре и пропал без вести несколько дней назад, после чего был объявлен в розыск.

Правоохранительные органы еще не опубликовали никакую официальную информацию об обнаружении тела сотрудника военной прокуратуры. Другие подробности происшествия, а также имя убитого и причина его убийства остаются неизвестными.