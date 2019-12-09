Монголия присоединилась к TM Forum из-за 5G

CA-NEWS (MNG) - 70 компаний Монголии присоединяются к TM Forum, поскольку возможность 5G влияет на телекоммуникации.

Bain & Company, Colt, Skytel, TalkTalk и VMware - одни из самых новых компаний, объединившихся в отраслевую ассоциацию, нацеленную на стимулирование цифровой трансформации через сотрудничество.

TM Forum, отраслевая ассоциация, занимающаяся преобразованием цифровых технологий посредством сотрудничества, 3 декабря объявила, что в последние месяцы к форуму присоединились 70 компаний. К этим новым членам присоединились со всего мира, в том числе из Китая, Малайзии, Монголии, Намибии, Новой Зеландии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, США и других стран.

Присоединившись недавно к форуму, вице-президент VMware по глобальному рынку и развитию бизнеса, Telco и Edge Cloud Business Unit, вице-президент VMware Оноре ЛаБурдет сказал:

«CSP по всему миру работают с VMware для ускорения предоставления новых услуг, снижения эксплуатационных расходов и модернизации ИТ. Переход на 5G и периферийные вычисления создает захватывающие возможности для нашей отрасли, но с этой возможностью возникают проблемы, которые потребуют коллективного решения проблем. Мы очень рады присоединиться к сообществу TM Forum и продолжить сотрудничество с нашими партнерами и операторами по экосистеме для создания облачных сетей для следующего поколения услуг и приложений».

Глобальная консалтинговая фирма Bain & Company присоединилась к TM Forum из-за значимости членства, особенно когда речь идет о федерации.

«Чтобы оставаться конкурентоспособными в течение следующего десятилетия, мы должны переосмыслить роль поставщиков на рынке, сделать реальностью возможность подключения как услуга и объединить наши возможности для совместной работы и конкуренции с глобальными гипермасштабами», - сказал он.

Монгольский Skytel - традиционный оператор мобильной сети и IPTV, который только начал свой путь к тому, чтобы стать цифровым оператором. Нарантуяа Даш, генеральный директор Skytel Group Mongolia, говорит: «Наше членство в TM Forum дает нам возможность учиться на знаниях и практическом опыте коллег из отрасли и экспертов. Мы уже начали использовать некоторые инструменты и механизмы Форума, такие как Модель цифровой зрелости».

TM Forum - это объединение из более чем 850 компаний-членов, которые приносят совокупный доход в 2 триллиона долларов США и обслуживают пять миллиардов клиентов в 180 странах. TM Forum стимулирует сотрудничество и коллективное решение проблем, чтобы максимизировать бизнес-успех поставщиков услуг связи и цифровых услуг и их экосистемы поставщиков по всему миру. Сегодня он сосредоточен на поддержке участников в их уникальных путешествиях по цифровым преобразованиям, предоставляя практичные и проверенные ресурсы и инструменты для ускорения выполнения и платформы для облегчения совместного решения проблем и инноваций.