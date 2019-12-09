В Ташкенте инспектор ППС выстрелил в ногу нетрезвому водителю

CA-NEWS (UZ) - В ночь с 7 на 8 декабря в Чиланзарском районе Ташкента водитель, управлявший автомобилем марки «Лабо», без видимых причин, совершил столкновение с бетонным ограждением.

В результате ДТП автомобиль «Лабо» перевернулся. На помощь водителю пришли сотрудники ГУВД и очевидцы происшествия, которые поставили машину на колеса. Водитель «Лабо» из кабины не выходил. Сотрудник ППС, первым оказавшийся на месте происшествия, сообщил о ДТП в службу безопасности дорожного движения. При попытке узнать у водителя, не требуется ли медицинская помощь, сотрудник ППС обратил внимание на неадекватность поведения, несвязную речь и нарушения координации движений у водителя, о чем также предупредил инспекторов ДПС.

"Предположительно, мужчина находился под воздействием психотропных веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшим на место ДТП для составления протокола инспекторам ДПС водитель неожиданно оказал активное сопротивление, на призывы успокоиться и соблюдать общественный порядок реагировал агрессивно", - говорится в сообщении ГУВД столицы.

Мужчина, "размахивая имеющимся при себе ножом, угрожал нанести телесные повреждения любому, кто к нему приблизится". Вокруг стала собираться толпа зевак, возникла реальная угроза для жизни и здоровья окружающих, в том числе, самих сотрудников. Тогда инспектором ДПС младшим сержантом Т. О. было принято решение о применении табельного оружия. Несколько раз инспектор ДПС предупредил о возможности применения оружия, но водитель продолжал вести себя агрессивно и пытался ножом нанести сотрудникам травмы. "В связи с этим фактом инспектор ДПС, действуя в соответствии с инструкцией, произвел выстрелы вверх, а затем, убедившись, что и это не возымело должного эффекта, выстрелил нарушителю в ногу. Только эта мера заставила нарушителя бросить нож. На него были надеты наручники, и для оказания медицинской помощи, он был доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

При установлении личности водителя выяснилось, что это 43-летний житель Шайхантахурского района Нусрат И., ранее судимый по статьям 97 («Умышленное убийство») и 109 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В салоне автомобиля «Лабо» были обнаружены и изъяты початые бутылки с водкой и коньяком. Прокуратура Чиланзарского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Начальником ГУВД Ташкента генерал-майором Джураевым Р. дано указание о поощрении сотрудников.

Для информации: применение оружия регламентировано статьей 24 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел».