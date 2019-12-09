Узбекистан на «Miss Intercontinental» представит 20-летняя Нигина Фахриддинова (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанка, 20-летняя Нигина Фахриддинова, отправилась в Египет для участия в международном конкурсе красоты «Miss Intercontinental», сообщил UzNews.uz.

Впервые за 48 лет существования конкурса официальной обладательницей титула «Miss Intercontinental Uzbekistan 2019» стала Фахриддинова Нигина, победившая в онлайн кастинге у официальных обладателей лицензии среди стран СНГ «M&B Models Agency».

Стать представительницей своей страны на конкурсе «Miss Intercontinental» имеет право только одна девушка. Победительница конкурса «Miss Intercontinental» будет коронована короной стоимостью $361.466, являющейся самой дорогой из всех международных конкурсов красоты.

«Я рада что Узбекистан сделал новый шаг в развитии культуры и красоты и шагнул на новую ступень. Я приложу максимум усилий и стараний, чтобы достойно представить свою страну на международной арене. Буду очень благодарна если мои соотечественники поддержат меня сердцами и будут болеть за меня в финале 20 декабря», – сообщила Нигина в ходе беседы с корреспондентом UzNews.uz.

Конкурс «Miss Intercontinental» проводится ежегодно, начиная с 1971 года и входит в пятерку самых престижных конкурсов красоты.

Финал конкурса, в котором принимают участие более 100 стран мира, будет проходить 20 декабря текущего в г.Шарм-эль-Шейхе.