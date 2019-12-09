Как выглядят придорожные туалеты в Казахстане за $60 тыс?

фото: informburo.kz

CA-NEWS (KZ) - Национальная компания "Казавтожол" на трассе Нур-Султан – Щучинск, Щучинск – Зеренда презентовала торговые павильоны KazWay и придорожные туалеты за 23 млн тенге (около $60 тыс.), сообщает informburo.kz.

Реконструкцию дороги Щучинск – Зеренда протяжённостью 80 км начали в 2017 году по программе "Нурлы жол". Два участка уже ввели в эксплуатацию, остался третий. Вместе с ним введут в эксплуатацию и тёплый туалет стоимостью 23 млн тенге. Он расположен недалеко от посёлка Малика Габдуллина. Его построили на деньги инвестора.

Всего до 2021 года планируют построить 304 таких санузла по Казахстану.

"На установку из бюджета ни копейки не будет выделено. Инвестор ставит за свой счёт, мы только выделяем из бюджета деньги на содержание объектов: ориентировочно, от 700 тысяч тенге в месяц. Кто наименьшую сумму предложит на содержание, того мы и выберем", – рассказал зампредседателя правления "Казавтожол" Талгат Смагулов.

Проектом реконструкции дороги, включая установку санузла, занимается "Казахдорстрой", входящий в холдинг BI group. Помимо туалета в здании будет торговый павильон. Рядом поставили беседку.

Он объяснил, почему туалет обошёлся в такую сумму.

"Материал непростой – антивандальный. Дверные ручки поставили, которые не ломаются. Он полностью автономный: водоснабжение, подогрев воды, отопление в помещении, электричество, есть тепловые занавесы. То, что в него вложено, стоило того. Гарантия, которую мы несём перед заказчиком, – два года", – подчеркнул глава проекта.

Стоимость посещения уборной – 50 тенге.

⇳

На трассе Астана – Щучинск установили пять павильонов придорожного сервиса KazWay. Расстояние между ними – примерно 50 км. Шесть старых павильонов переоборудуют.

По сути павильон Kazway – это контейнер, в котором открыли буфет и установили вакуумные туалеты (наподобие тех, что в самолётах). Один павильон обошёлся нацкомпании в 20 млн тенге. Здесь есть кофемашина, вафельница, обогреватель, компьютеры, камеры, Wi-Fi, телевизор.