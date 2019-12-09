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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан просит средства у ЕБРР и АБИИ для завершения строительства объездной дороги Обигарм-Нурабад

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана обратилось к двум крупным международным финансовым институтам о выделении средств для завершения строительства оставшегося участка объездной дороги Обигарм – Нуробод.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах республики, правительство страны обратилось к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Речь идет о финансировании участка протяжённостью 40 км.

Предварительная общая стоимость предлагаемого проекта объездной дороги Обигарм – Нуробод, оценивается в почти $350 млн. Проект включает строительство около 75 км двухполосной дороги, нескольких мостов и туннелей.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение грантовых средств на реализацию 35 километрового участка указанной дороги.

Напомним, что 5 декабря Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил проект финансирования участка объездной дороги Обигарм – Нуробод, которая является частью коридоров 2, 3 и 5 Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Сумма финансовой помощи АБР составляет $110 млн.

Профильные ведомства Таджикистана указывают на скорейшую реализацию указанного проекта, поскольку нынешняя дорога находится в зоне затопления водохранилища Рогунской ГЭС.

Завершить реализацию данного проекта необходимо до заполнения водохранилища, считают специалисты.

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