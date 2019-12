Первый узбекский боец в UFC и бывший гастарбайтер Махмуд Мурадов отправил американца в нокаут

CA-NEWS (UZ) - Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Махмуд Мурадов нокаутировал американца Трэвора Смита на турнире UFC on ESPN 7. Видео появилось в Instagram спортсмена.

Поединок завершился в третьем раунде. Мурадову удалось свалить соперника с ног на последней минуте.

29-летний Мурадов — первый представитель Узбекистана в UFC. Он провел два поединка под эгидой промоушена. В первом бою спортсмен победил итальянца Алессио де Кирико решением судей.

Сейчас у Махмуда Мурадова есть 676 тысяч подписчиков в инстаграме, контракт с UFC, чешское гражданство и признание от Флойда Мейвезера лучшим бойцом ММА на планете. Но начиналось все не так здорово.

В 17 лет Мурадов перебрался из Узбекистана в Томск на заработки. Порядка четырех лет он нелегально работал на территории России, чтобы скопить денег отцу на реабилитацию.

«Это было хорошее время, когда я ел «доширак». Обычно ели «роллтон», потому что он дешевле. А самый кайф был, когда мы йогурты покупали или ели сметану с хлебом», — вспоминал Мурадов свое положение 10-летней давности в интервью Sport24.

Когда Мурадову было 22 года, он перебрался в Чехию, чтобы постараться там построить спортивную карьеру.

«Было такое, что я заходил в магазин, брал еду с полки, прямо там ел и уходил. Просто от безденежья. Однажды меня поймали. Сам думал: «Блин, зачем я вообще приехал? Еще и столько денег истратил». После первого года переделал учебную визу на рабочую. Посуду мыл, полы драил, официантом работал, на стройку, конечно, устроился. Много обманывали меня там, не платили. А потом я попал в зал чешского бойца Петра Книже. Потренировался и спрашиваю: «Сколько стоит одна тренировка?» Оказалось, что 10 евро. Я сказал, что мне это не по карману. И Петр ответил: «Ладно, ходи бесплатно». И вот — я до сих пор тренируюсь в этом зале», — продолжает Мурадов .

Этот же человек (Петр Книже) помог Мурадову устроиться на работу в ночной клуб, где спортсмен получал по 80 евро за смену.

Получалось так, что Махмуд совмещал работу охранником и выступления в ММА. Это очень хорошо видно, если взглянуть на его профессиональный рекорд, который к концу 2013-го поровну разделился на победы и поражения (4-4).

В таком ритме он провел три года, после чего обзавелся собственным охранным агентством и (так совпало) постепенно начал становиться звездой смешанных единоборств в Чехии.

Махмуд Мурадов — первый и пока единственный боец ММА в команде боксера Флойда Мейвезера.

«Впервые мы познакомились в Чехии. Он приехал на вечер бокса в качестве почетного гостя. Увидев меня, он показал большой палец, а после ко мне подошли его менеджер и охранники. Они попросили показать свои бои, и Мейвезер остался под впечатлением», — рассказывает Мурадов.

Floyd Mayweather's charge casts a million-dollar KO, as Makhmud Muradov (24-6) caps three rounds of stellar jabbing and body punching with a mouthpiece launcher on Trevor Smith! The Uzbekistani rides a 13-fight tear with 10 knockouts. He boasts 19 finishes, 16 by strikes. #UFCDC pic.twitter.com/nM73HGyrS0 — Kyle Johnson (@VonPreux) December 7, 2019