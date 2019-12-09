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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый узбекский боец в UFC и бывший гастарбайтер Махмуд Мурадов отправил американца в нокаут

CA-NEWS (UZ) -  Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Махмуд Мурадов нокаутировал американца Трэвора Смита на турнире UFC on ESPN 7. Видео появилось в Instagram спортсмена.

Поединок завершился в третьем раунде. Мурадову удалось свалить соперника с ног на последней минуте.

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До боя 40 дней ?? Жду не дождусь когда закроется клетка ? 27 июля Прага Октагон 13 @oktagonmma ?? Всем большое спасибо за вашу поддержку ✊? ИншаАллах Мы идём за победой ☝? Do dalšího zápasu zůstává 40 dní a mě by zajímalo s kým by jste mě chtěli vidět vy v Praze na Štvanici 27.7. Oktagon13 @oktagonmma ? #mma #muradovteam #muradov #mach #uzbek #uzbekistan #mach #czech #czechrepublic #prague #oktagonmma #oktagon13 #stvanice #training #win #fight #motivation #oktagon12 #ready #war #mylife #praha #mmamonster #ankosmma #poland #lubon #poznan

Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)16 Июн 2019 в 9:43 PDT

29-летний Мурадов — первый представитель Узбекистана в UFC. Он провел два поединка под эгидой промоушена. В первом бою спортсмен победил итальянца Алессио де Кирико решением судей.

Сейчас у Махмуда Мурадова есть 676 тысяч подписчиков в инстаграме, контракт с UFC, чешское гражданство и признание от Флойда Мейвезера лучшим бойцом ММА на планете. Но начиналось все не так здорово.

В 17 лет Мурадов перебрался из Узбекистана в Томск на заработки. Порядка четырех лет он нелегально работал на территории России, чтобы скопить денег отцу на реабилитацию.

«Это было хорошее время, когда я ел «доширак». Обычно ели «роллтон», потому что он дешевле. А самый кайф был, когда мы йогурты покупали или ели сметану с хлебом», — вспоминал Мурадов свое положение 10-летней давности в интервью Sport24.

Когда Мурадову было 22 года, он перебрался в Чехию, чтобы постараться там построить спортивную карьеру.

«Было такое, что я заходил в магазин, брал еду с полки, прямо там ел и уходил. Просто от безденежья. Однажды меня поймали. Сам думал: «Блин, зачем я вообще приехал? Еще и столько денег истратил». После первого года переделал учебную визу на рабочую. Посуду мыл, полы драил, официантом работал, на стройку, конечно, устроился. Много обманывали меня там, не платили. А потом я попал в зал чешского бойца Петра Книже. Потренировался и спрашиваю: «Сколько стоит одна тренировка?» Оказалось, что 10 евро. Я сказал, что мне это не по карману. И Петр ответил: «Ладно, ходи бесплатно». И вот — я до сих пор тренируюсь в этом зале», — продолжает Мурадов .

Этот же человек (Петр Книже) помог Мурадову устроиться на работу в ночной клуб, где спортсмен получал по 80 евро за смену.

Получалось так, что Махмуд совмещал работу охранником и выступления в ММА. Это очень хорошо видно, если взглянуть на его профессиональный рекорд, который к концу 2013-го поровну разделился на победы и поражения (4-4).

В таком ритме он провел три года, после чего обзавелся собственным охранным агентством и (так совпало) постепенно начал становиться звездой смешанных единоборств в Чехии.

Махмуд Мурадов — первый и пока единственный боец ММА в команде боксера Флойда Мейвезера.

«Впервые мы познакомились в Чехии. Он приехал на вечер бокса в качестве почетного гостя. Увидев меня, он показал большой палец, а после ко мне подошли его менеджер и охранники. Они попросили показать свои бои, и Мейвезер остался под впечатлением», — рассказывает Мурадов.

Получалось так, что Махмуд совмещал работу охранником и выступления в ММА. Это очень хорошо видно, если взглянуть на его профессиональный рекорд, который к концу 2013-го поровну разделился на победы и поражения (4-4).

В таком ритме он провел три года, после чего обзавелся собственным охранным агентством и (так совпало) постепенно начал становиться звездой смешанных единоборств в Чехии.

Махмуд Мурадов — первый и пока единственный боец ММА в команде боксера Флойда Мейвезера.

«Впервые мы познакомились в Чехии. Он приехал на вечер бокса в качестве почетного гостя. Увидев меня, он показал большой палец, а после ко мне подошли его менеджер и охранники. Они попросили показать свои бои, и Мейвезер остался под впечатлением», — рассказывает Мурадов.

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