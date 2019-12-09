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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина стала кандидатом в состав атлетов МОК

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина претендует на вступление в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

«Дорогие мои, хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня я получила письмо от МОК, что меня выбрали в качестве одного из кандидатов в состав комиссии атлетов. Я хочу выразить благодарность Национальному олимпийскому комитету Узбекистан и МОК за выбор моей кандидатуры», — сказала Оксана Чусовитина.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что в комиссию атлетов на данный момент есть 30 кандидатов, четверо из которых «смогут стать полноценными членами МОК» уже в последний день Олимпийских игр в Токио.

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