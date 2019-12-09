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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2019»

CA-NEWS (CA) -  Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Она является активисткой по борьбе с гендерным насилием.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико, сообщается на официальной странице мероприятия.

Конкурс проходил в американском городе Атланта.

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