Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2019»
- Азия и мир, общество
- 10:37, 09 декабря 2019
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- Обновлено: 10:37, 09 декабря 2019 Кыргызча
CA-NEWS (CA) - Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Она является активисткой по борьбе с гендерным насилием.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! pic.twitter.com/gRW8vcuT3A — Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико, сообщается на официальной странице мероприятия.
Конкурс проходил в американском городе Атланта.