Почти тысяча туристов оказались заблокированы в Новой Зеландии из-за обвала (видео)

CA-NEWS (CA) - В результате непогоды в Новой Зеландии около тысячи туристов оказались заблокированными из-за обвала вызванного проливными дождями, сообщает The Guardian.

По данным министерства гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, большинство туристов заблокированы на западном побережье в городах Ледник Фокса и Франца-Иосифа и вынуждены спать в машинах.

Как заявил мэр района Уэстленд Брюс Смит, транспортное сообщение с городом, как ожидается, не возобновится до пятницы.

По словам мэра, сейчас проводится оценка запасов еды. В случае необходимости власти намерены доставить в город по воздуху дополнительные запасы продовольствия.

Также в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Премьер страны Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд, есть пропавшие.