На границе произошла перепалка между военными Узбекистана и гражданами Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Ситуация в приграничной местности оценивается как спокойная. Об этом сообщил аким Ала-Букинского района Эмил Абдыкадыров.

По его словам, территория, на которую якобы вошли военнослужащие Пограничной службы Узбекистана, считается неописанным участком государственной границы, передает Турмуш.

7 декабря на неописанном участке государственной границы в районе села Чон-Сай сельского округа Кок-Таш КР жители кыргызского села встречались с военнослужащими соседнего государства. «На встрече было озвучено, что военнослужащие Узбекистана незаконно находятся на этой территории, сняли на видео. Сейчас ситуация спокойная. Мой заместитель и представители соответствующих структур работают на месте. На 10 декабря запланировано проведение двухсторонней встречи. На сегодняшний день по Ала-Букинскому району имеется 4 неописанных участка на границе с Узбекистаном. Протяженность этих участков составляет более чем 50 км. По этим вопросам работает государственная комиссия», - проинформировал аким.

В селе Чон-Сай проживают более 600 человек.

Государственная пограничная служба КР 8 декабря распространила сообщение о том, что на кыргызско-узбекской границе 7 декабря не зафиксированы нарушения и незаконный заход военнослужащих Узбекистана на территорию Кыргызстана.

В местности Ак-Курча сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Жалал-Абадской области вблизи условной линии госграницы выпасался скот, принадлежащий гражданину Кыргызстана. В ходе выпаса скот перешел на территорию Узбекистана.

«В соответствии с договоренностями между пограничными ведомствами двух государств в случае перепаса скота на сопредельную территорию пограничники выдворяют скот обратно самостоятельно. Поэтому узбекский пограничный наряд прибыл к условной линии границы для отгона скота на территорию Кыргызстана. Однако между военнослужащими Узбекистана и гражданами Кыргызстана возникла словесная перепалка», - говорится в сообщении.

Прибывший на место пограничный наряд Кыргызстана провел переговоры с пограничниками Узбекистана. Конфликтная ситуация была разрешена.

В настоящее время обстановка на кыргызско-узбекском участке госграницы стабильная.