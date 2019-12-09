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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан и Колумбия установили безвизовый режим

CA-NEWS (KZ) -  В колумбийской столице состоялся очередной раунд казахстанско-колумбийских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе переговоров заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев акцентировал внимание на хорошем потенциале для развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, горнорудной промышленности, а также на наращивании деловых связей среди малого и среднего бизнеса с учетом привлекательности транзитно-транспортных возможностей страны. Передав поздравления главы казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтара Тлеуберди вновь назначенному Министру иностранных дел Колумбии Клаудие Блюм, казахстанский дипломат выразил надежду на проведение следующего раунда политических консультаций в г. Нур-Султан с ее участием.

В свою очередь, заместитель главы МИД Колумбии Франсиско Эчеверри высоко оценил развитие политического диалога и выразил надежду на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, высказав готовность колумбийской стороны продолжить курсы испанского языка для казахстанских дипломатов и слушателей Академии госуправления при президенте РК, проводимых с 2015 года.

В ходе переговоров стороны также выразили заинтересованность в тесном взаимодействии по вопросам поддержания международного мира и безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, продвижения ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом, а также обсудили практические аспекты вступления в ОЭСР и договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций.

По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств обоих государств подписали Соглашение об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, что дополнило уже упрощенный на взаимной основе между странами визовый режим для краткосрочных поездок граждан.

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