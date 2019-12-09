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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча «нормандской четверки» продлится три часа, - представитель ФРГ

CA-NEWS (CA) -  Встреча лидеров «нормандской четверки» начнется в Париже 9 декабря в 16:00 по местному времени, сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сказав, что общая конференция запланирована на 19:00, передает "Ъ".

Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, сообщила представитель ФРГ. «Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00»,— приводит «Укринформ» слова госпожи Деммер.

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

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