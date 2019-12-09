Трое рабочих из Узбекистана погибли при пожаре в жилом вагончике в Сибири

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - Спасатели потушили пожар в жилом вагончике на территории Пякяхинского нефтегазового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе России, есть погибшие, сообщила 8 декабря пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 5:30 по местному времени (3:30 по Москве).

На момент прибытия первых пожарных расчетов вагончик был охвачен огнем по всей площади. Был обнаружен один пострадавший, который сообщил, что в вагончике могли находиться люди. В ходе тушения нашли трех погибших, сообщили в МЧС.