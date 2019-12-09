Осуждённого за педофилию гражданина Узбекистана насмерть придавило «Нивой» в российской колонии

CA-NEWS (UZ) - Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима. На него с подъемника упал автомобиль «Нива», под который тот якобы лег сам. Не секрет, что на зоне к заключенным, попавшим туда за подобные преступления, относятся негативно.

Свидетели из числа осужденных уже заявили следователям, что бывший московский дворник Абдурауф зачем-то лег под ремонтируемый автомобиль и стал рассматривать его днище. Именно в этот момент автомобиль почему-то обрушился вниз, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа».

По предварительной версии администрации колонии, инцидент произошел из-за несчастного случая, связанного с нарушением техники безопасности в автомастерской.

Напомним, 20-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 13-летнюю девочку в одном из дворов Москвы. В полицию на педофила заявила мать пострадавшей.