Одна била хлыстом, другая - снимала на видео. На юге Таджикистана наказаны два педагога

CA-NEWS (TJ) - Отдел образования Бальджуванского района Хатлонской области принял в отношении двух педагогов одной из школ района дисциплинарные меры за "непедагогическое поведение", передает Радио Озоди.

Дильбар Абдухакимовой и Ганджине Ахмадовой, учителям школы № 4 в кишлаке Окбулок, было объявлено "замечание": одной за то, что била детей хлыстом, а второй - за то, что снимала происходящее на телефон. Это событие произошло неделю назад и видеозапись попала в социальную сеть.

На видео продолжительностью в одну минуту можно увидеть, как дети по очереди заходят в здание школы, а учительница бьет каждого хлыстом. Некоторые дети стараются избежать удара и прошмыгнуть мимо педагога, однако последняя старается не пропустить ни одного мальчишку, догоняя их и стегая на ходу.

В социальных сетях уже сравнили это видео с отрывком из повести классика таджикской советской литературы Садриддина Айни "Старая школа", осудив такие методы "воспитания" учеников. В повести Айни также рассказывается о методах наказания провинившихся учеников в Бухарском Эмирате в конце 19-го века.

Дильбар Абдухакимова уже более двадцати лет работает учителем родного языка и литературы в этой школе. Она сказала Радио Озоди, что хотела таким образом наказать нерадивых учеников, которые злостно нарушают правила поведения в школе. По ее словам, эта группа учеников "постоянно нарушали дисциплину, не следили за своей прической".

Этот педагог говорит, что сьемка не велась целенаправленно, однако неожиданно запись из телефона одного из супругов учительниц появилась в социальных сетях. “В тот день, когда я наказала учеников, я была дежурной по школе. И я никого специально, преследуя, не била, и никто из учеников на меня не жаловался. Но я не понимаю, как это видео оказалось в сети Интернет", - говорит эта учительница.

Дильбар Абдухакимова за такие свои действия получила замечание в отделе образования района, куда ее пригласили специально для разбора случившегося.Умеда Бекова, заведующая районо, в беседе с Радио Озоди сказала, что учителя наказаны за "непедагогическое поведение".

"Учительница сама не знала о том, что видео попало в Интернет. Мы взяли у нее объяснение и объявили обеим замечание. Если в течение трех месяцев они допустят еще какое-нибудь нарушение, то будут отстранены от работы. Она у нас опытный преподаватель и сказала, что поняла и признает свою ошибку", - пояснила нам заведующая районным отделом образования.

Однако заврайоно не пояснила, почему понесла наказание за непедагогическое поведение второй педагог, которая и сняла все происходящее на телефон.

Эти два дисциплинарных взыскания педагогам за неподобающее поведение по отношению к ученикам объявлены на фоне непрекращаюшихся дебатов и споров о методах воспитания детей в школах Таджикистана.