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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Состоялись двусторонние встречи глав МИД Кыргызстана и Монголии и главой швейцарской делегации

CA-NEWS (KG) -  6 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Братиславе состоялись двусторонние встречи Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова с Министром иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатаром и Главой швейцарской делегации, Государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Паскаль Бэрисвиль, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи с главой МИД Монголии министры обменялись мнениями по реализации договоренностей по итогам официального визита Президента Монголии Х.Баттулги в Кыргызскую Республику (12-13 июня 2019 г. г.Бишкек), а также 3-го заседания кыргызско-монгольской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству (30 октября 2019 г. г.Бишкек). Стороны обсудили планы по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества и график контактов в 2020 году.

На встрече с Госсекретарем МИД Швейцарии стороны с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества, и выразили готовность к дальнейшему их наращиванию в рамках договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента КР С.Ш.Жээнбекова в Швейцарскую Конфедерацию в июле т.г.

Также обуждены вопросы технического сотрудничества в рамках Стратегии сотрудничества Швейцарии с Кыргызской Республикой на 2017-2020гг., укрепления договорно-правовой базы, а также развития межпарламентского сотрудничества.

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