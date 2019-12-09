Российский депутат удочерил девочку, рожденную гражданкой Узбекистана в туалете и брошенную на лавочке

CA-NEWS (UZ) - Депутат Госдумы России Виталий Милонов в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказал о своих детях, троих из которых он усыновил. Об одной девочке он узнал из громкой истории в СМИ, где говорилось, что ее мама родила малышку в туалете, а потом бросила на лавочке в парке.

— Я считаю, что мы должны усыновлять наших детей, а не отдавать их за границу. Их просто продавали американцам. Я влюбился в своих усыновленных детей сразу. Для меня все мои дети — родные, — сказал депутат.

Но он не стал отвечать на вопрос телеведущей о том, где родилась одна из его дочерей — Евдокия. Тогда в программе показали сюжет, где рассказывалось о судьбе девочки. Журналисты выяснили, что малышку родила гражданка Узбекистана в декабре 2014 года. Она работала охранником в одном питерском ресторане. Ребенка женщина родила во время ночной смены в туалете, потом восемь часов каталась с ним по городу и оставила девочку на скамейке в парке. Малышку быстро нашли, об этом показали сюжет на местном канале, и Милонов, увидев его, решил забрать девочку в свою семью.

Сейчас Евдокия занимается гимнастикой и мечтает стать фигуристкой.