Сегодня в Душанбе начинает свою работу заседание технической экспертной группы Алматинского процесса

CA-NEWS (TJ) - 9–10 декабря в Душанбе пройдет заседание технической экспертной группы Алматинского процесса. Представители Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также эксперты ООН обсудят вопросы миграционных потоков, сообщает НИАТ «Ховар».

Напомним, что, Таджикистан, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Туркменистан в настоящее время являются членами Алматинского процесса. Иран и Пакистан являются государствами-наблюдателями.

Международная организация по миграции – Агентство ООН по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) – оказывают организационную, материально-техническую и экспертную поддержку Алматинскому процессу.