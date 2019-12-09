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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сегодня в Душанбе начинает свою работу заседание технической экспертной группы Алматинского процесса

CA-NEWS (TJ) -  9–10 декабря в Душанбе пройдет заседание технической экспертной группы Алматинского процесса. Представители Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также эксперты ООН обсудят вопросы миграционных потоков, сообщает НИАТ «Ховар».

Напомним, что, Таджикистан, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Туркменистан в настоящее время являются членами Алматинского процесса. Иран и Пакистан являются государствами-наблюдателями.

Международная организация по миграции – Агентство ООН по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) – оказывают организационную, материально-техническую и экспертную поддержку Алматинскому процессу.

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