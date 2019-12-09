РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Системная проблема лиц с инвалидностью в Казахстане возникает из-за отсутствия связи между госорганами, - Турегалиев

CA-NEWS (KZ) -  В Сенате прошло заключительное заседание Рабочей группы по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Сената.

За 2,5 месяца группа провела 6 заседаний и 2 слушания. Всего было внесено более 80 предложений. Однако некоторые рекомендации были сняты, другие требуют доработки, а третьи будут рассмотрены уполномоченными органами в рамках законотворческой деятельности в 2020 году.

В результате работы выяснилось, что в стране недостаточное количество реабилитационных центров и не полностью внедрены механизмы ранней диагностики детей с особыми потребностями. Не теряет актуальности вопрос безбарьерной среды и доступности образования для детей с инвалидностью.

«По итогам обсуждений установлены проблемы системного характера, связанные с отсутствием межведомственного взаимодействия как между центральными, так и местными госорганами. Рабочая группа стала хорошей диалоговой площадкой по продвижению законодательных инициатив. Мы предлагаем создать новый Единый национальный координирующий и совещательный орган по защите прав лиц с инвалидностью», - предложил сенатор Нариман Турегалиев.

В состав группы вошли депутаты Сената Парламента РК, представители центральных и местных исполнительных органов, руководители государственных учреждений социальной и образовательной сферы, а также лица с ограниченными возможностями и представители неправительственных организаций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Кашкадарье на турнике во дворе своего дома найден повешенным одиннадцатиклассник
  • Бердымухамедов поручил определить источники финансирования для строительных объектов
  • Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×