В Узбекистане правоохранителей обяжут снимать задержания на видео

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана предложил закрепить порядок обязательной видеосъемки при задержании граждан, разъяснения им процессуальных прав и отказ задержанных лиц от адвокатов. Об этом Шавкат Мирзиёев заявил в своем выступлении по случаю 27-й годовщины Конституции страны.

Ранее законом было предписано осуществлять видеозапись процесса обыска, показаний на месте преступления, следственных экспериментов. Теперь, по словам президента, это должно быть применено и к процессу задержания лиц.

В своей речи глава государства отметил, что родственники задержанного должны быть сразу же проинформированы о его пребывании в специальном помещении. Президент предложил закрепить это положение в законе как обязанность дознавателя, следователя и другого уполномоченного лица.

Как отметил Мирзиёев, настало время внедрить электронную систему учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных.

Глава республики добавил, что с 2020 года в стране будет внедрен порядок обжалования решения прокурора в суде.