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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Возобновлены регулярные рейсы между Узбекистаном и Ираном

CA-NEWS (UZ) -  Иранская авиакомпания Zagros Airlines 9 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Тегеран-Ташкент-Тегеран.

В пресс-службе Минтранса Узбекистана сообщили, что авиакомпания будет выполнять рейсы раз в неделю. Позже рейсы будут выполняться два раза в неделю.

«Возобновление регулярных рейсов между Узбекистаном и Ираном придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и туристической сферах», - сказано в сообщении министерства.

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