Возобновлены регулярные рейсы между Узбекистаном и Ираном

CA-NEWS (UZ) - Иранская авиакомпания Zagros Airlines 9 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Тегеран-Ташкент-Тегеран.

В пресс-службе Минтранса Узбекистана сообщили, что авиакомпания будет выполнять рейсы раз в неделю. Позже рейсы будут выполняться два раза в неделю.

«Возобновление регулярных рейсов между Узбекистаном и Ираном придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и туристической сферах», - сказано в сообщении министерства.