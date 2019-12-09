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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВТО может лишиться функции решать торговые споры

CA-NEWS (CA) -  Всемирная торговая организация может лишиться своей способности решать споры впервые со времени своего создания в 1995 году, передает NHK.

Эта угроза международному торговому порядку, основанному на своде правил, возникла в связи с тем, что Соединенные Штаты заблокировали назначение новых судей.

ВТО играет роль окончательного арбитра при решении торговых споров, возникших между какими-либо из 164 стран и территорий, которые являются членами этой организации.

Когда члены не могут урегулировать свои споры сами, они обращаются в ВТО. В случае, если заинтересованные стороны не согласны с решением ВТО, они могут подать апелляцию. Апелляционный суд ВТО принимает окончательное и юридически обязывающее решение. Однако во вторник число судей этого органа сократится всего лишь до одного в связи с истечением срока двух из трех оставшихся.

Обычно Апелляционному суду положено 7 судей, при этом требуется, чтобы хотя бы трое из них функционировали. Однако ВТО не смогла найти замены, потому что после того, как президентом США стал Дональд Трамп, Вашингтон заблокировал все новые назначения, когда сроки пребывания на посту судей подходят к концу.

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