Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 15:02, 09 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, также есть пропавшие без вести, пишет New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Как уточнили в полиции, в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились около 50 человек.
Представитель полиции Джон Тимс заявил, что среди раненых есть иностранцы.