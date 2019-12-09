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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии (видео)

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, также есть пропавшие без вести, пишет New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Как уточнили в полиции, в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились около 50 человек.

Представитель полиции Джон Тимс заявил, что среди раненых есть иностранцы.

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