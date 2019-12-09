Реализацию Национальной стратегии здоровья населения РТ на 2010-2020 годы обсудили в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Консультация Совместного обзора девятого года осуществления «Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 2010-2020 годы» прошла на прошлой неделе в Душанбе, информирует Avesta.



В её работе приняли участие заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим, министр здравоохранения и социальной защиты Насим Олимзода, глава Постоянного представительства ООН в РТ Пратибха Мехта, глава Европейского регионального бюро ВОЗ Галина Перфильева, партнеры по развитию, представители ряда министерств и ведомств, руководители департаментов и СМИ.

Министр здравоохранения и социальной защиты населения Насим Олимзода отметил, что за последние годы с целью ускорения реформ в области здравоохранения и социальной защиты правительство страны приняло ряд нормативно-правовых документов, направленных на повышение качества медицинской помощи.

Вопросы здравоохранения и социальной защиты наряду с четырьмя стратегическими приоритетами правительства Республики Таджикистан находятся в центре внимания Правительства Таджикистана,- отметил заместитель премьер-министра Азим Иброхим.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Саида Умарзода ознакомила участников с достижениями в период реализации Национальной стратегии здравоохранения на 2010-2019 годы.

Исследование эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в стране за первые 9 месяцев 2019 года показывает, что такие заболевания, как малярия, холера и брюшной тиф, не зарегистрированы.

Было отмечено, что в 2019 году план бюджета здравоохранения, как ожидается, составит 1 млрд. 740 млн. 536 тыс. сомони, что составляет 12,2% или 2018 г. и 189 млн. 600 тыс. сомони, и на 2,2% к ВВП.