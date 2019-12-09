Для выборов Маджлиса народных депутатов Душанбе будут образованы 70 избирательных округов

CA-NEWS (TJ) - 9 декабря в зале Исполнительного органа государственной власти Душанбе состоялась внеочередная двадцать первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе пятого созыва.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Управлении информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе, в работе сессии приняли участие Председатель города Душанбе, заместители Председателя города, председатели районов, руководитель аппарата Председателя города, руководители структур аппарата Председателя города, учреждений и предприятий при Исполнительном органе государственной власти, а также представители средств массовой информации.

Сессия была созвана в соответствии с Конституционным Законом Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти» на основании решения Председателя города Душанбе и решение было немедленно доведено до сведения депутатов.

Заседание прошло под руководством Председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе Рустами Эмомали, после избрания секретариата и редакционной коллегии депутаты утвердили повестку дня.

Как было отмечено на сессии, согласно Указу Президента Республики Таджикистан от 4 декабря 2019 года «О назначении выборов нового созыва Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов» была разработана повестка дня сессии, в которую были включены вопросы об установлении количества избирательных округов на выборы Маджлиса народных депутатов города Душанбе и о создании городской комиссии по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе.

После обсуждения вопросов сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе решила установить количество избирательных округов на выборы маджлиса народных депутатов города Душанбе в пределах 70 (семидесяти) единиц.

Также по предложению Председателя города Душанбе на сессии была создана городская комиссия по выборам Маджлиса народных депутатов города Душанбе в составе 9 человек.

Председатель города Душанбе обратил внимание народных депутатов и правоохранительных органов на высокий организационный уровень и на соблюдение основополагающих принципов выборов народных депутатов города Душанбе и обеспечение правопорядка и безопасности граждан в ходе их проведения.

По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения.

На этом внеочередная двадцать первая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе завершила свою работу.