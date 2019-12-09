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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Олжас Худайбергенов назначен внештатным советником президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Известный казахстанский экономист, старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов стал внештатным советником главы государства по экономическим вопросам, передает Nur.kz.

Он сообщил, что получил новую должность еще 3 декабря.

Худайбергенов добавил, что его новая должность - исключительно общественная. За свою работу ему не полагается заработная плата или гонорары, а также кабинет в резиденции президента.

Известно, что новому советнику главы государства 37 лет. Он занимает должность старшего партнера консалтинговой компании CSI.

Худайбергенов в совершенстве владеет и государственным, и русским языками.

Новый советник казахстанского лидера - выпускник Международного Казахско-Турецкого университета им. Яссауи. Имеет диплом специалиста по международным экономическим отношениям. Окончил также КИМЭП.

Помимо прочего, является членом Экономического экспертного совета при президиуме НПП.

Имеет 16-летний опыт работы в различных секторах экономики. Несколько лет назад занимал должность советника председателя Нацбанка, позже работал исполнительным директором Ассоциации экономистов Казахстана.

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