РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД России Лавров посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на церемонии по случаю открытия филиала МГИМО в Ташкенте, передает Kun.uz.

«Действительно, у нас в повестке дня этот визит стоит, и это будет где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений совместно. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь, естественно, заинтересует», – цитирует издание главу МИД.

В мероприятии приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор УМЭД, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Туркменские авиалинии» возобновили полёты в страны Евросоюза
  • Сын президента Бердымухамедова открыл теплицу и госпиталь
  • «В Европе любой, кто идет на конфликт с журналистами, в конечном итоге будет уволен», — Неъматов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×