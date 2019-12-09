Глава МИД России Лавров посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на церемонии по случаю открытия филиала МГИМО в Ташкенте, передает Kun.uz.



«Действительно, у нас в повестке дня этот визит стоит, и это будет где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений совместно. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь, естественно, заинтересует», – цитирует издание главу МИД.

В мероприятии приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор УМЭД, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.