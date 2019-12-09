Граждане Узбекистана и Кыргызстана пострадали в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие

CA-NEWS (UZ) - Среди пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбуржье, где погибли четыре человека из Кыргызстана, есть гражданин Узбекистана, сообщает МИД.

В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека - граждане Кыргызстана. Еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.

"Генеральное консульство Узбекистана в Казани сообщает, что в результате ДТП среди пострадавших - гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое, требующее длительного лечения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с местными властями и лечебным учреждением, где находится гражданин Узбекистана, добавили в МИД республики.