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  9 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Узбекистана и Кыргызстана пострадали в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие

CA-NEWS (UZ) -  Среди пострадавших при столкновении микроавтобуса с грузовой "Газелью" в Оренбуржье, где погибли четыре человека из Кыргызстана, есть гражданин Узбекистана, сообщает МИД.

В воскресенье на трассе Оренбург - Акбулак столкнулись и загорелись микроавтобус и грузовая "Газель". Жертвами ДТП стали четыре человека - граждане Кыргызстана. Еще четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.

"Генеральное консульство Узбекистана в Казани сообщает, что в результате ДТП среди пострадавших - гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое, требующее длительного лечения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с местными властями и лечебным учреждением, где находится гражданин Узбекистана, добавили в МИД республики.

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